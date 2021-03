Zenga su Donnarumma: "Saprà scegliere il meglio per se stesso"

Dalle colonne di Tuttosport, Walter Zenga, tra le altre cose, ha parlato anche di Donnarumma e delle polemiche relative al suo prolungamento con il Milan: "Lui avrà chi lo consiglia. Poi sarà lui che si chiuderà in una stanza da solo e deciderà per il suo bene. Io lo conosco e ho sempre avuto la percezione che lui si faccia scivolare tutto addosso. Sono sicuro che saprà scegliere il meglio per se stesso. Io se gioco nel Milan, nell’Inter o nella Juventus penso di essere in un grande club, di essere al top. Poi se voglio fare un’esperienza all’estero questo è un altro discorso. Ma se gioco nel Milan vedo di restarci per tutta la vita".