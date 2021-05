Zoff: "Donnarumma? Antipatico creare guerre sul rinnovo"

"Il caso Donnarumma? Credo sia antipatico creare queste guerre sul rinnovo, poiché generano tensioni evitabili che possono influire sul rendimento in campo, soprattutto per un ragazzo così giovane che ha prospettive fenomenali davanti a sé. L'ultima parola, a mio avviso, spetta sempre al calciatore, quindi non penso che la colpa vada attribuita solo a Raiola". Lo ha detto Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus ed ex CT della Nazionale italiana, intervenuto a Radio Punto Nuovo.