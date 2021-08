LIVE MN - WCL, Hoffenheim-Milan (2-0) - Le tedesche passano con Brand e Hartig. Rossonere eliminate

93' Fischio finale. L'Hoffenheim con le reti di Brand e Harting batte il Milan, che chiude il proprio percorso in Champions League.

90' Vengono concessi tre minuti di recupero.

88' Sostituzione Milan: Longo prende il posto di Adami.

83' Completa i cambi l'Hoffenheim. De Caigny per Corley, Kocsan per Buhler.

81' Occasione Milan! Giacinti imbuca per Thomas, che riceve in area e va al tiro. L'azione viene fermata per fuorigioco.

80' Punizione lunga del Milan, che in area con Codina non riesce a sfruttare.

77' Due cambi per l'Hoffenheim Hagel e Steinert, prendono il posto di Linder e Hartig.

76' Ammonita Jane.

73' Terzo cambio Milan. Stapelfeldt entra al posto di Andersen.

72' Calcio di punizione sfruttato da Naschengweng, ma Giuliani respinge in corner.

69' Ci prova Thomas di testa, ma il suo tentativo finisce fuori.

67' Azione d'attacco per l'Hoffenheim, che ci prova ma un calcio di punizione ma viene fermato per fuorigioco.

63' Doppia sostituzione per il Milan: Fusetti e Boquete lasciano il campo per Grimshaw e Tucceri Cimmini.

60' Cambio Hoffenheim: Donguss lascia il posto ad Harsch.

59' Azione dal lato corto di sinistra delle tedesche, che raddoppiano con un bel colpo di testa di Hartig su cui non può nulla Giuliani. 2-0 Hoffenheim.

58' Risponde l'Hoffenheim con un'altra azione d'attacco, sventata dall'uscita con i pugni di Giuliani.

56' Ci prova il Milan con Giacinti, che riceve il pallone in area ma non riesce a concretizzare.

53' Grandissima accelerata di Boquete, che conquista un calcio di punizione e fa anche ammonire Wienroither.

47' Terzo corner battuto dal Milan, che non riesce a sfruttare l'occasione.

45' Inizia la ripresa.

Nonostante i buoni primi quarantacinque minuti, le rossonere chiudono il primo tempo sotto 1-0, gol di Brand dopo una carambola in area di rigore con Giuliani. Milan femminile che comunque ha davanti ancora un'eternità per recuperare il match, e in questa metà di gara ha dimostrato di poterlo fare.

45' Fine primo tempo.

39' Gol dell'Hoffenheim. Birla trova Corley in area, ma Fusetti, nel cercare di allontanare, favorisce Brand che realizza la rete vantaggio tedesco.

35' Ottimo Milan in questa fase di gioco.

31' Mancino di Douglas che termina fuori.

30' Grandissima chiusura di Codina su Billa, che era lanciata a rete.

24' OCCASIONE MILAN! Thomas a tu per tu con Tufekovic, ma l'estrema portiere dell'Hoffenheim salva tutto.

21' Andersen porta in vantaggio le rossonere, ma il gol viene immediatamente annullato.

17' Doppia occasione per le rossonere con Thomas: prima conclusione morata, poi Tufekovic respinge.

11' Zero occasioni da gol finora, partita equilibrata.

7' È l'Hoffenheim a fare il gioco in questo inizio di match. Milan che aspetta e riparte.

1' Inizia il match!

Formazioni ufficiali:

HOFFENHEIM (4-1-4-1): Tufekovic; Wienroither, Buhler, Feldkamp, Naschengweng; Dongus; Linder, Hartig, Corley, Brand; Billa. A disp.: Dick, Von Scharader, De Caigny, Hagel, Kocsan, Degen, Harsch, Steinert, Leimenstoll. All.: Gallai

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Fusetti, Agard, Codina Panedas; Andersen, Jane, Adami, Bergamaschi; Boquete, Thomas; Giacinti. A disp.: Korenciova, Cazzioli, Arnadottorir, Stapelfeldt, Grimshaw, Kirschstein, Rizza, Longo, Tucceri Cimmini, Miotto, Cortesi. All.: Ganz.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Letzigrund Stadion di Zurigo. Dopo la vittoria all'esordio assoluto in Champions contro lo Zurigo, terminata 2-1 grazie ad una doppietta di Giacinti, le rossonere sfideranno tra pochi istanti le tedesche dell' Hoffenheim, in un match valido per la finale del Primo turno e per il conseguente accesso al Secondo turno di Women's Champions League.