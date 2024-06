Milan Femminile, Corti: "In Messico c'è stata la dimostrazione di un cambio di mentalità vista anche nella seconda metà del campionato"

Una tournée per il Milan Women, che ha chiuso il torneo messicano Her Nations Tour con una vittoria, un secco 5-2 rifilato al Tuzas de Pachuca. A margine del match, come si legge su calciofemminileitaliano.it, ha parlato il tecnico rossonero Davide Corti: "Le ragazze hanno dimostrato carattere, siamo riusciti a rimontare una partita sotto di due gol. È stata veramente la dimostrazione di quanto queste ragazze, seppur nel finale di stagione, riescano a trovarsi in sintonia e abbiano voglia di lottare insieme. Credo che sia stata la dimostrazione di un cambio di mentalità vista anche nella seconda metà del campionato. Per cui, sono molto contento e soddisfatto per loro perché è una delle prime volte che ci portiamo a casa due trofei

Bisogna mettere in conto la stanchezza che poteva essere un fattore importante, così come il caldo. Durante il campionato le ragazze sono più allenate e preparate settimanalmente, adesso venivamo da due o tre settimane senza aver fatto partite. Per cui, credo che abbiano dimostrato la voglia di giocare insieme con piacere, ribaltando un risultato difficile. La prima partita è stata più semplice, ma siamo state molto brave. Abbiamo affrontato due grandi squadre temibili che hanno giocato i playoff in Messico, quindi siamo molto soddisfatte.

Credo che queste esperienze internazionali diano alle calciatrici e allo staff la possibilità di misurarsi. Il calcio messicano sta diventando una realtà molto importante dove tante giocatrici europee ambiscono a venire a giocare perché è un campionato competitivo di 18 squadre. Le ragazze erano felici, è bello concludere una stagione come questa con un sorriso”.