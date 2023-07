Milan Femminile, il saluto di Martina Piemonte dopo due stagioni in rossonero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se si dovesse descrivere l’attaccante dalle caratteristiche ideali, di qualità, dal fiuto del gol e dalla grinta smisurata, di certo non si può non far riferimento a Martina Piemonte: classe ‘97, diverse esperienze nazionali ed estere e attaccante della Nazionale Italiana. Arrivata al Milan nel Dicembre del 2021 dopo la parentesi con la Viola, la giovane calciatrice vive una seconda rinascita in rossonero, collezionando 43 presenze totali e 23 reti. Il suo debutto risale al 5 Gennaio 2022 nella semifinale di Supercoppa Italia contro la Roma, vinta infine per 1-2. La prima rete, invece, durante Milan - Sampdoria, su un assist al bacio di Guagni e la deviazione di testa della numero 18, contribuendo al poker finale della squadra di Ganz. Dopo un inizio sprint, ecco che arriva il primo stop forzato, l’infortunio al legamento crociato che la costringe a restare fuori dal campo per circa un mese.

Tuttavia, le basta poco per ritornare ai ritmi di prima, tanto da guadagnarsi un posto da titolare per quasi tutte le restanti gare e la doppietta contro il Pomigliano durante la ventesima giornata di Serie A Femminile. E’ nella stagione 2022-2023, però, che Martina Piemonte esprime al massimo le sue potenzialità con la maglia rossonera, reincarnando tutte le caratteristiche tipiche del milanismo e dimostrando di essere una giocatrice decisiva, tenace e ambiziosa. E di fatto, la giovane attaccante ha lasciato il segno in ogni competizione giocata dal Milan di Ganz, dalla Women’s Cup durante il periodo estivo, alla Serie A e alla Coppa Italia, collezionando una serie di reti decisive, come contro il Pomigliano durante la 17^ giornata, la doppietta contro il Como nella giornata successiva e i gol segnati contro le big, la Juventus e l’Inter di Guarino. Insomma, in questi due anni in rossonero è emerso non solo tutta la dedizione e la passione che caratterizzano la Martina Piemonte professionista, ma anche il lato umano, fatto di valori, motivazione e resilienza, caratteristiche che le hanno permesso di rialzarsi dopo ogni ostacolo incontrato lungo il percorso e di esprimere al meglio le sue capacità sia sul campo che al di fuori.