Camarda e Jimenez esclusi dai playout di Milan Futuro: ecco il motivo

PLAYOUT, LE DATE

Sabato 10 maggio, ore 20.00: Milan Futuro-SPAL, stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno

Sabato 17 maggio, ore 20.00: SPAL-Milan Futuro, stadio "Paolo Mazza" di Ferrara

PLAY OUT, CAMARDA E JIMENEZ NON CI SARANNO

Per quanto riguarda i Play Out il regolamento della Serie C prevede che possano essere utilizzati "solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze negli elenchi di gara della Seconda squadra, ovvero le 12 presenze qualora il calciatore sia stato tesserato dalla Società di Serie A solo a partire dal 1° gennaio 2025.

In deroga a quanto previsto nel capoverso precedente, potranno essere sempre utilizzati nelle eventuali gare di playoff o playout quei calciatori che non abbiano raggiunto le predette presenze minime negli elenchi di gara della Seconda squadra, a condizione che gli stessi non abbiano disputato alcuna gara nel Campionato di Serie A nel corso della stagione sportiva".

Né Camarda e né Jimenez hanno raggiunto le 25 presenze negli elenchi di gara e hanno giocato almeno una partita di Serie A: non potranno prendere parte ai Play Out contro la SPAL