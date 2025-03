Camarda-gol, un mese dopo. Sono cinque le reti del classe 2008 col Milan Futuro

vedi letture

Francesco Camarda ha segnato il suo terzo gol in campionato, sbloccando la partita contro il Campobasso, poi vinta soltanto al 95' grazie al jolly pescato da Michele Camporese.

Buona prova per il centravanti classe 2008 che si è meritato un 7 in pagella da MilanNews.it così motivato: "Che il livello e potenziale tecnico di Camarda non sia da Serie C era noto a tutti da tempo. Da quando ha la possibilità di giocare con più continuità, lo sta mostrando anche sul campo. Bellissimo il gol, da vero bomber come tempismo, movimento e qualità. Tantissimi anche gli spunti personali in cui mette in mostra buone capacità nell'uno contro uno".

L'ultima rete di Camarda risaliva al 23 febbraio contro il Pescara, gol dell'illusorio vantaggio in una partita poi buttata via come tante in stagione dal Milan Futuro, sconfitto per 2-3. Più pesante invece la rete segnata al Carpi il 1° settembre 2024, il rigore del definitivo 1-1 che ha consegnato al Milan Futuro il primo punto in Serie C e che lo ha portato a diventare il primo marcatore della squadra rossonera Under 23 nella terza divisione. In questa stagione Camarda ha anche fallito un calcio di rigore, contro il Gubbio l'8 dicembre, partita che era stata l'ultima vittoria casalinga del Milan Futuro (1-0) fino al 3-2 di oggi pomeriggio contro il Campobasso. A questi tre gol va aggiunta la doppietta al Novara in Coppa Italia di Serie C del 17 agosto.

Col Milan Futuro pertanto, Camarda ha raccolto 16 presenze in tutte le competizioni, segnando 5 reti.