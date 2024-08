DT Entella sul Milan Futuro: "Ha dimostrato di poterci stare in questa categoria. Sono una squadra giovane e temibile"

vedi letture

Durante la trasmissione "A tutta C" dei colleghi di TMW, è intervenuto il direttore dell'area tecnica delle Virtus Entella Daniele Rosso, che oltre a parlare di come la squadra si stia avvicinando a questo nuovo inizio di stagione, ha anche commentato un po' il Girone B soffermandosi soprattutto sulla novità Milan Futuro, che la squadra di Chiavari affronterà il prossimo 25 di agosto all'esodio in campionato. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Come vedete il Girone B?

“È un girone con tante squadre blasonate. Alcune sono retrocesse, mentre altre c’erano già. È presto per giudicare, ma Ternana, Ascoli, Perugia e Spal hanno l’obbligo di fare qualcosa di importante. In più c’è la Torres che ha confermato tutti e che potrà essere protagonista”.

Avverte qualche cambiamento di rotta in Serie A sui giovani italiani o c’è ancora da migliorare?

“Qualcosa sta cambiando, non so quanto per volontà o per esigenza. Alla fine tante squadre pescano anche dalle categorie di sotto, quindi un minimo cambiamento si avverte”.

Il 25 affronterete il Milan Futuro. Che ne pensa delle seconde squadre?

“Il Milan Futuro ha fatto vedere subito di poterci stare in questa categoria, basta guardare la vittoria contro il Lecco in Coppa Italia. Sono una squadra giovane e temibile, sarà una sfida dura. Sulle seconde squadre ci sono opinioni contrastanti. La prima a fare questo progetto è stata la Juventus, che comunque ha tratto benefici economici e di valorizzazione dei calciatori”.