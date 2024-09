Hodzic e poi Traoré. Il Milan Futuro batte la SPAL ed ottiene la sua prima storica vittoria in Serie C

Lo spettacolo non è stato di certo dei migliori al "Chinetti" di Solbiate Arno, ma l'importante era vincere per iniziare ad allontanarsi dalle zona calde della classifica del girone B di Serie C. Così è stato fatto, con il Milan Futuro che ha battutto la SPAL nel segno di Hodzic prima e Traoré poi.

Con un grande tiro dal limite l'ex Bologna ha sbloccato la partita intorno al 67esimo minuto, ripresa da Arena e ribaltata a neanche 4 minuti dal paregggio ferrarese dall'esterno ivoriano, che in tap-in ha regalato la prima storica vittoria in Serie C al Milan Futuro a pochi minuti dal novantesimo.

C'è dunque soddisfazione nell'allenatore dell'U23 rossonera Daniele Bonera, che ha ottenuto questo importante risultato sotto gli occhi di tutta la dirigenza, accompagnata da Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca.