Il Milan Futuro per pranzo: alle 12.30 i rossoneri sfidano l'Ascoli. Programma e classifica

Fra poco scende in campo il Milan Futuro in una delicata trasferta ad Ascoli Piceno. I rossoneri sono reduci da un'umiliante sconfitta casalinga contro la Torres e in settimana sono arrivati rinforzi: il centrale difensivo Michele Camporese e l'esterno d'attacco Simone Ianesi dal Pontedera. Questo il programma e la classifica:

SABATO 18 GENNAIO

Rimini - Lucchese 0-0

Legnago - Arezzo 0-3

SPAL - Sestri Levante 1-1

Pineto - Ternana 1-0

DOMENICA 19 GENNAIO

Ascoli - Milan Futuro (12.30)

Pianese - Pescara (15)

Torres - Campobasso (15)

Carpi - Entella (17.30)

Pontedera - Vis Pesaro (17.30)

LUNEDI 20 GENNAIO

Gubbio - Perugia (20.30)

CLASSIFICA

Virtus Entella 47

Ternana 45

Torres 42

Pescara 42

Vis Pesaro 39

Arezzo 39

Pineto 34

Rimini 31

Pianese 29

Perugia 27

Carpi 26

Ascoli 26

Campobasso 26

Gubbio 25

Pontedera 24

SPAL 24

Lucchese 20

Sestri Levante 17

Milan Futuro 17

Legnago Salus 14

MARCATORI

13 reti: Cicerelli (Ternana)

12 reti: Bruzzaniti (Pineto)

11 reti: Corazza (Ascoli)

10 reti: Fischnaller (Torres) e Pattarello (Arezzo)

9 reti: Antenucci (SPAL), Cianci (Ternana) e Mignani (Pianese)