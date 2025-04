Impresa del Milan: Ternana battuta 1-0! L'eroe della gara è Nava!

Che vittoria per il Milan Futuro! I rossoneri di Massimo Oddo trovano la terza vittoria consecutiva battendo la Ternana seconda in classifica per 1-0 al "Chinetti" di Solbiate Arno. Decisiva la rete di Ettore Quirini ma anche le parate - una su rigore - di Lapo Nava. Prova matura di tutta la squadra che ora è a un passo dai playout e mantiene vivo il sogno della salvezza diretta.

Sofferenza ripagata

Nonostante la grande differenza in classifica e di obiettivi per questo finale di stagione, Milan Futuro e Ternana si sfidano a viso aperto fin dal primo minuto. Ottimo approccio dei rossoneri nei primi di 15 minuti che mostrano una bella aggressività e sono pronti a ripartire con velocità non appena c'è occasione. Le Fere dopo i primi minuti di assestamento, però, iniziano a giocare e a mettere pressione nella metà campo del Milan che per tutto il periodo centrale della prima frazione di gioco quasi non riesce a uscire. Nava respinge come può due conclusioni di Curcio e Casasola, è bravo poi a leggere una punizione insidiosa di Cicerelli: sull'angolo successivo ancora Curcio va a un passo dal vantaggio con un colpo di testa. I rossoneri comunque tengono comunque sempre molto bene il campo e la loro disciplina viene ripagata con cinque minuti finali di grande consistenza. Prima un contropiede di Alesi che mette in porta Ianesi, ipnotizzato sul più bello da Vannucchi che compie un miracolo. Subito dopo, grazie a un recupero alto di Camarda, è Sandri che si inserisce a fari spenti e per poco non segna di testa. Nell'unico minuto di recupero, poi, arriva il bellissimo gol rossonero. Bravissima la squadra di Oddo a uscire dalla pressione con il lavoro di Branca e Ianesi, che fa correre Alesi sulla sinistra. ll taglio di Camarda viene premiato: il 9 mette forte in mezzo dove arriva a tutta velocità Quirini che in tuffo, di testa, non lascia scampo all'avversario. Il primo tempo si chiude sull'1-0 per il Milan che ha saputo soffrire ed è stato ripagato nel finale.

Nava eroico

Come prevedibile, mister Liverani mette mano alla panchina nell'intervallo per provare a invertire la rotta della gara e opera un doppio cambio per la squadra ospite. L'avvio è buono dei rossoneri, come atteggiamento, anche se la pressione della formazione umbra aumenta. La partita rimane molto aperta e divertente: al 13° Curcio viene dimenticato solo in mezzo all'area e prova la girata, Nava compie un vero miracolo e salva il risultato; qualche secondo dopo è Ianesi a recuperare con grande intelligenza un pallone a Tito e a puntare la porta, il suo diagonale finisce a lato di poco. Con il passare dei minuti la Ternana prova a metterla sui nervi e Oddo pesca dalla sua panchina per avere qualche forza fresca: dentro Bozzolan per Malaspina e la coppia Turco-Magrassi in attacco. I rossoneri resistono ma al 34° Branca commette un'enorme ingenuità, intervenendo in scivolata in area e causando fallo da rigore: dal dischetto si presenta Cicerelli che però non supera Nava che compie il secondo miracolo di giornata, parando il penalty. La parata del portiere rossonero restituisce vigore al Diavolo che afffronta il finale di gara con ancora più determinazione. Nel recupero c'è spazio per l'ennesimo miracolo di Nava, sul colpo di testa a botta sicura di Capuano. Finisce così, con l'impresa del Milan Futuro che trova la terza vittoria consecutiva.