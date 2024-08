La Lega Pro ha annunciato la creazione di un nuovo database dei giovani di Serie C

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - La Lega Pro ha annunciato la creazione di un nuovo database dei giovani di Serie C. Il presidente Matteo Marani ed il vicepresidente vicario Gianfranco Zola hanno presentata la stagione sportiva delle Rappresentative di Serie C. Sono stati anche forniti i numeri dell'ultimo anno di attività: 709 presenze di calciatori nati tra il 2007 e il 2009, 39 giorni di attività, 5 stage di selezione su tutto il territorio nazionale, 11 amichevoli e un torneo internazionale. Dati che testimoniano la presenza della Serie C sul territorio e la centralità del progetto giovani. Si tratta di numeri che nella stagione 2024-25 sono destinati ad aumentare grazie agli stage di selezione e alla conferma del raduno nelle isole e di quello al Centro tecnico federale di Coverciano. Alla guida delle formazioni under 15, under 16 e under 17, che inizieranno la propria attività dal primo ottobre, il commissario tecnico Daniele Arrigoni. Il coacch, al decimo anno da selezionatore, è stato confermato nelle scorse settimane nel ruolo di selezionatore insieme al suo staff: i collaboratori tecnici Oriano Renzi, Luigi Corino e l'allenatore dei portieri Alberto Pomini.

L'ultimo anno, arricchito dalle vittorie contro Napoli e Bologna dell'U15 e dai successi di U16 e U17 su Inter e Fiorentina, ha soddisfatto il ct che, però, vuole alzare ulteriormente il livello: "Sono molto felice del rinnovo con la Lega Pro, è un motivo di vanto, e sono molto carico. Lavorare con i giovani mi dà grande soddisfazione, soprattutto quando poi li vedo calcare i campi della massima serie come Fabbian o Turati, ultimi di una lunga tradizione. Qui c'è un progetto che mette al centro i ragazzi, in Serie C iniziano a giocare sempre più giovani e si vuole creare una struttura innovativa. Devo ringraziare il vicepresidente vicario Zola, che con la sua Riforma ha dato una svolta decisiva. Ci fa sentire sempre la vicinanza: è un leader silenzioso, che fa i fatti, come da giocatore", ha concluso Arrigoni. (ANSA).