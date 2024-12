live mn All. Entella: "Milan Futuro squadra di talento. Camarda si muove come pochi sanno fare, lo vedi che è forte"

Dopo la vittoria di questo pomeriggio in casa del Milan Futuro, ecco le considerazioni nella conferenza stampa post partita da parte di Fabio Gallo, tecnico della Virtus Entella:

Sulla prestazione

"Abbiamo fatto una buona partita, di grande importanza fisica e tattica, abbiamo anche sofferto ma tenendo un dominio durante la gara. La squadra è stata costante nella pressione. Non abbiamo sbagliato l'atteggiamento, già quando fai bene questa cosa allora la partita può avere un riscontro positivo"

La forza del gruppo

"Il gruppo è la forza della nostra squadra, dall'inizio della stagione abbiamo affrontato delle difficoltà ma siamo stati bravi a creare unione, senza distrazioni".

Il Milan Futuro e le differenze con la gara di andata

"L'esperienza fa tutto, i giocatori la prendono giocando tante partite. Il Milan Futuro è una squadra forte e con giocatori di tanto talento. Non è facile giocare in Lega Pro, ci sono alcuni step da fare. Forse mi piacerebbe vedere qualche italiano in più, ma questi giocatori li vedremo giocare in Europa secondo me. Differenze con l'andata? Il palleggio e l'idea di fare un calcio diverso, oggi non abbiamo giocato su un campo adatto a fare un bel calcio e gioco".

Su Camarda

"Camarda mi è piaciuto molto, si è visto magari poco, ma l'ho osservato e fa dei movimenti che sono obiettivamente per pochi. Lo vedi che è un giocatore forte"

L'attenzione nei dettagli

"Questa partita necessitava di pazienza, dovevamo restare concentrati sulla ripartenze e sul trovare le giuste trame con calma. Sul gol del Milan abbiamo sbagliato delle posizioni, ma questa squadra non molla niente fino alla fine, quindi siamo stati bravi a reagire in un momento difficile"