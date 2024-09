Lucchese-Milan Futuro: curva toscana vuota per protestare contro le seconde squadre

Domani, lunedì 30 settembre, torna in campo il Milan Futuro per la sua terza gara in una settimana. I rossoneri di Daniele Bonera sono reduci dalla prima, storica, vittoria nel campionato di Serie C - Girone B in casa contro la Spal. Una gara che finalmente ha premiato i giovani calciatori del Diavolo e ha permesso alla squadra di respirare un po' in classifica. Il prossimo impegno sarà proprio lunedì sera alle 20.45 in Toscana sul campo della Lucchese, valido per la settima giornata di campionato.

Secondo quanto riporta oggi il Quotidiano Sportivo domani sera la Curva dei padroni di casa dovrebbe rimanere vuota: un gesto volontario dei tifosi toscani in segno di protesta contro la presenza delle seconde squadre in Serie C. L'allenatore della Lucchese Giorgio Gorgone ha commentato così in conferenza stampa: "Ho due punti di vista. Da una parte credo che le squadre “B” aiutino le squadre “A”, facendo crescere i giovani. Basti vedere la Juventus, con i vari Savona e Yildiz che abbiamo incontrato e che oggi giocano stabilmente in “A”. Da un altro punto di vista capisco la protesta della nostra curva, anche se, logicamente, mi dispiace non avere il loro tifo, visto che sono molto importanti per noi"