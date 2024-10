Milan Futuro, una giornata di squalifica per Ballo-Tourè e Jimenez

Attraverso i canali ufficiali della Serie C arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della decima giornata di campionato. Eccole di seguito suddivise per tipologia:

AMMENDE - Sanzione di 2.500 euro per Messina e Taranto. Multa da 1.500 euro, invece, per Crotone e SPAL. Mille e duecento euro di ammenda per il Trapani. Sanzione da mille euro per il Pescara; 600 per Carpi e Latina; 200 per Feralpisalò, Rimini e Torres; 100 euro per Lucchese e Triestina.

CALCIATORI - Due giornate di squalifica sono state assegnate a Enrico Celeghin del Giugliano dopo la sfida con la Torres "per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo mentre si trovava a terra, reagiva colpendolo con un calcio sulla gamba, senza conseguenze" e a Giovanni Paolo Messina del Trapani dopo il successo contro l'Audace Cerignola "per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, posizionato sotto la Curva Nord occupata dai tifosi del Trapani, consegnava agli stessi tre bottigliette da 50 ml semipiene (quelle utilizzate dal portiere del Trapani) i quali le rilanciavano sul terreno di gioco e nel recinto di gioco".

Una giornata di stop per Molnar (Caldiero Terme), Bocic (Latina), Balestero e Zennaro (Feralpisalò), Santaniello (Foggia), Comenencia (Juventus Next Gen), Ballo-Touré e Jimenez (Milan), Vertainer (Triestina), Pinto (Giana Erminio), Ruggeri (Legnago Salus), Quiini (Lucchese), Nicco (Pro Patria), Esempio (Turris) e Bove (Vis Pesaro)