Milan Futuro, verso il debutto in Serie C, Bonera: "Guardiamo l'allenamento di Fonseca e loro guardano noi. C'è completa sinergia"

Questa sera, 25 agosto, alle ore 20.45, il Milan Futuro debutterà in Serie C in casa della Virtus Entella, una delle favorite per il salto di categoria. Si gioca allo stadio Comunale di Chiavari, e la gara verrà trasmessa su Sky Sport, Now TV e sarà possibile seguirla anche con la consueta diretta testuale di MilanNews.it. In vista di questa partita, ha parlato così a Milan TV l'allenatore dei rossoneri Daniele Bonera:

"Eravamo curiosi di capire il nostro livello. Le prime due partite hanno lasciato buone sensazioni, ma affrontiamo una squadra che punta alla promozione. Sarà un altro test per noi. Il nostro percorso sarà sempre così".

"Età media tra i 19 e i 20 anni, arriveranno anche momenti difficili, ma questo il nostro percorso. Possiamo arrivare ai risultati con questi tipo di costruzione e grazie alla qualità dei nostri talenti. Sopperiamo alla mancanza dell'esperienza con il gioco. Guardiamo l'allenamento di Fonseca e loro guardano noi. C'è completa sinergia. Il nostro obiettivo è che più ragazzi del Milan Futuro giochino a San Siro con la prima squadra".