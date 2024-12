Milan Futuro-Virtus Entella 1-2, il tabellino della partita

Si chiude il 2024 nel peggiore dei modi, col terzo ko consecutivo tra campionato e Coppa Italia e una situazione di classifica che è sempre più critica. Vittoria meritata per l'Entella, col Milan Futuro incapace di mantenere per più di cinque minuti il pari, che aveva ottenuto con Kevin Zeroli. Non è bastato vedere in campo Francesco Camarda, osservato speciale dei difensori liguri che gli hanno fatto toccare pochissimi palloni. Allo stato attuale delle cose la zona salvezza dista 4 punti, prossimo impegno a Carpi nell'anno nuovo: appuntamento al 5 gennaio 2025. Di seguito il tabellino della partita:

MILAN FUTURO - VIRTUS ENTELLA 1-2

RETI: 52' Guiu, 70' Zeroli, 75' Corbani

MILAN FUTURO (3-4-2-1): Nava; Zukic (80' D'Alessio), Coubis, Minotti; Fall, Hodzic (62' Zeroli), Stalmach, Bartesaghi; Sia (61' Alesi), Traoré (80' Longo); Camarda. A disp. Pittarella, Bozzolan, Malaspina, Liberali, Omoregbe, Vos. All. Daniele Bonera.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2) Del Frate; Manzi (82' Portanova), Marconi, Parodi; Bariti, Franzoni, Lipani, Corbari, Di Mario; Casarotto (82' Santini), Guiu (82' Siatounis). A disp. Paroni, Siaulys, Garattoni, Tomaselli, Zappella, Costa, Ndrecka. All. Fabio Gallo.

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano.

ASSISTENTI: Laghezza di Mestre e Morea di Molfetta.

IV UFFICIALE: Carrisi di Padova.

NOTE: 552 spettatori presenti. Recupero: 1' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo. Ammoniti: Bartesaghi, Traoré, Minotti e Stalmach per il Milan Futuro; Manzi e Marconi per la Virtus Entella.