Playout Serie C, sabato ultima chiamata per la salvezza: alle 20 SPAL-Milan Futuro

Saranno decisive le cinque sfide in programma il prossimo 17 maggio, quando andrà in scena l’ultimo atto dei playout della Serie C NOW 2024-25.

Gare di ritorno in cui partiranno davanti Pro Patria, Milan Futuro e Sestri Levante dopo le vittorie nelle partite d’andata. I tigrotti si giocheranno la permanenza in Serie C a Vercelli, dove ai padroni di casa servirà vincere per ribaltare l’1-0 dell’andata. Nella stessa situazione anche la Spal, che al Paolo Mazza di Ferrara sarà chiamata alla rimonta contro il Milan Futuro. Si ripartirà, poi, dal 2-1 maturato sul campo del Sestri Levante tra i liguri e la Lucchese, obbligata ora a fare risultato in Toscana.

Riprenderanno, invece, dal pareggio a reti bianche della partita di andata Foggia e Messina, con il confronto decisivo che si sposta allo Zaccheria. Anche Caldiero Terme e Triestina, dopo il primo 0-0, si giocheranno tutto al Nereo Rocco di Trieste.

Ultimi novanta minuti stagionali, dunque, per queste dieci squadre, che dovranno lottare per la salvezza dove ogni gol potrà fare la differenza. La parità di punteggio, tra partita di andata e di ritorno, decreterebbe la permanenza in Serie C del club con il miglior piazzamento in regular season.

Playout – il programma

Ritorno 17 maggio

Girone A

Triestina – Caldiero Terme Ore 20.00

Pro Vercelli – Pro Patria Ore 17.30

Girone B

Lucchese – Sestri Levante Ore 20.00

Spal – Milan Futuro Ore 20.00

Girone C

Foggia – Acr Messina Ore 15.00

I risultati dell’andata (10 maggio)

Girone A

Caldiero Terme – Triestina 0-0

Pro Patria – Pro Vercelli 1-0

Girone B

Sestri Levante – Lucchese 2-1

Milan Futuro – Spal 1-0

Girone C

Acr Messina – Foggia 0-0