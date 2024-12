Serie C, girone B: è iniziata la 16ª giornata: Sestri Levante ko e resta a pari punti col Milan Futuro

È iniziata stasera la 16ª giornata del girone B di Serie C con una partita che interessava da vicino il Milan Futuro poiché fra due squadre che lottano per non retrocedere: Ascoli e Sestri Levante. Vittoria dei marchigiani che si sono allontanati dalle posizioni pericolose, lasciando i liguri al penultimo posto al pari dei rossoneri.

16ª GIORNATA

Venerdi 6 dicembre

Ascoli - Sestri Levante 4-1

Sabato 7 dicembre

Carpi - Torres

Pianese - Ternana

Rimini - Pontedera

Pescara - Legnago Salus

SPAL - Vis Pesaro

Domenica 8 dicembre

Milan Futuro - Gubbio (ore 12.30)

Entella - Pineto

Lunedì 9 dicembre

Lucchese - Arezzo

Perugia Campobasso

CLASSIFICA

1. Pescara 39

2. Ternana 36

3. Entella 34

4. Torres 29

5. Vis Pesaro 29

6. Arezzo 26

7. Rimini 24

8. Campobasso 24

9. Pianese 24

10. Pineto 23

11. Ascoli 21

12. Carpi 21

13. Gubbio 21

14. Perugia 19

15. SPAL 17

16. Lucchese 17

17. Pontedera 16

18. Sestri Levante 13

19. Milan Futuro 13

20. Legnago 9

MARCATORI

11 reti: Corazza (Ascoli)

10 reti: Cicerelli (Ternana)

8 reti: Bruzzaniti (Pineto) e Cianci (Ternana)

7 reti: Fischnaller (Torres) e Montevago (Perugia)

6 reti: Di Nardo e Di Stefano (Campobasso), Gerbi (Carpi), Italeng (Pontedera) e Mastropietro (Pianese)