Spal, Parigini: "Siamo carichi per il playout col Milan. Per noi esiste solo la vittoria"

L'esterno della SPAL Vittorio Parigini ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Resto del Carlino del playout contro il Milan Futuro: "Sono stati mesi pesanti, trascorsi a rincorrere una salvezza diretta che non siamo riusciti a raggiungere. Ma adesso siamo carichi, consapevoli di aver sfoderato prestazioni positive e superato in extremis il Milan Futuro. E quindi avere a disposizione due risultati su tre per salvarci".

Questa situazione di vantaggio non rischia di trasformarsi in un’arma a doppio taglio?

"Lo escludo, chi pensa una cosa del genere non ha capito nulla. Per me si deve ragionare come se fossero due partite secche: prima si va a Solbiate Arno per vincere e poi si gioca a Ferrara per fare altrettanto, senza pensare al fatto che potrebbero bastare due pareggi. Per me e i miei compagni esiste solo la vittoria".