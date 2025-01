ufficiale Milan Futuro, dal Cosenza arriva il difensore Michele Camporese

AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Michele Camporese dal Cosenza Calcio.

Il difensore, nato a Pisa il 19 maggio 1992, è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, squadra con cui ha esordito in Coppa Italia nell'ottobre del 2010 e in Serie A nel novembre dello stesso anno proprio nella gara di campionato contro il Milan. In carriera ha giocato, tra le altre, con Empoli, Benevento, Foggia e Cosenza. Michele entra oggi a far parte della rosa di Milan Futuro.