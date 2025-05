Verso i playout di Serie C, il dg della SPAL: "Contro il Milan Futuro dobbiamo avere paura solo di noi stessi"

A pochi giorni dall’andata del playout col Milan Futuro, Luca Carra, direttore generale della SPAL, è intervenuto a "Lunedì Sport" su Telestense come riporta LoSpallino.com. Ecco le sue parole sulla sfida contro i rossoneri di Massimo Oddo: "L’aria al centro sportivo è positiva: la vittoria con il Gubbio ha dato fiducia. I giocatori sanno benissimo per che cosa stanno giocando. Sono tutti motivati per l’obiettivo che abbiamo tutti in testa: li ho convinti, poi in campo basta pochissimo per cambiare le sorti di una partita.

Il sorpasso sul Milan Futuro ha reso i giocatori consapevoli di aver fatto qualcosa di buono e soprattutto ha dato una buona spinta nell’idea di potersi salvare, che non è scontato dopo un campionato di difficoltà anche mentali. Il Milan è una squadra giovane e nelle ultime partite non hanno fatto benissimo. In quella partita dobbiamo avere paura solo di noi stessi: va giocata con la convinzione che possiamo farcela se ci impegniamo e corriamo”.