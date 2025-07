Ep1.- Dall’oratorio al poster di Rivera: l’origine del cuore rossonero di Luca Serafini

Con il debutto di Milanista Podcast, la nuova serie audio prodotta da MilanNews, i tifosi possono ripercorrere la storia rossonera attraverso i ricordi, nitidi e appassionati, del giornalista Luca Serafini, guidato al microfono da Pietro Mazzara.

Crescita in rosso e nero

L’episodio inaugurale scava negli anni '60-'70, quando un giovanissimo Serafini gioca all’oratorio di Piazza Napoli, sfoglia la Gazzetta da 70 lire e sogna di vedere dal vivo Rivera e Mazzola. L’Italia di Messico '70, seguita in tv sul balcone di casa tra caroselli e applausi condominiali, accende definitivamente la sua passione per il calcio.

Il giorno che cambiò tutto

Il famoso "cugino Antonio" lo porta finalmente a San Siro: ogni tocco del Golden Boy scatena boati, e a fine partita arriva il poster a grandezza naturale di Gianni Rivera. Quell’immagine appesa in cameretta trasforma per sempre un semplice appassionato in milanista convinto.

Un calcio più umano

Serafini ricorda l’epoca in cui i giocatori uscivano dallo stadio con il borsone in spalla e si fermavano a chiacchierare con i tifosi. Emblematica la trasferta a Mantova in cui, rimasti a piedi, lui e la sorella vengono riaccompagnati a Milano in auto dal dottor Monti e dal dottor Scotti, ritrovandosi faccia a faccia con Rivera per un autografo indimenticabile.

Dalla Fossa dei Leoni ai primi articoli

Cresciuto tra la curva (quando la Fossa era ancora in "curvetta") e la tribuna stampa, Serafini sperimenta ogni angolo del tifo rossonero. Alle medie ottiene dal club un’intervista a Giorgio Biasiolo, pubblicata sul giornalino scolastico: è la scintilla che lo porterà a Forza Milan e a una lunga carriera da insider del Diavolo.



