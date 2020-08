03/08/03 - Supercoppa Italiana, Milan-Juventus: l'esordio di Cafu in rossonero

Nella cornice del East Rutherford Stadium nel New Jersey, 17 anni fa andava in scena la finale di Supercoppa italiana tra Milan e Juventus. In una partita combattuta, tra le due squadre che pochi mesi prima si erano affrontate in finale di Champions League, finì con la vittoria dei bianconeri ai calci di rigore. In quella partita, da segnalare l'esordio di Marcos Cafu con la maglia rossonera con cui giocherà 166 partite e segnerà 4 gol oltre a vincere numerosi trofei.