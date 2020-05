10 maggio 1953: l'ultimo gol di Renzo Burini in maglia rossonera

Renzo Burini, indimenticato bomber rossonero scomparso lo scorso ottobre, segnò il suo ultimo gol in rossonero esattamente 67 anni fa, il 10 maggio del 1953, in un Milan-Torino conclusosi 5-1 per la formazione rossonera. Burini realizzò il momentaneo 1-0 per quella squadra resa celebre dal Gre-No-Li. Il calciatore friulano realizzò ben 88 centri in rossonero, realizzazioni che gli valgono l'undicesimo posto nella classifica marcatori all-time del Milan.