12 aprile 2008 - L'ultima gara di Gilardino in rossonero

Il 12 aprile del 2008 il Milan risultò sconfitto a Torino contro la Juventus. Un 3-2 per i bianconeri dove Inzaghi segnò una doppietta che non fu sufficiente per portare punti in cascina. All'83' Carlo Ancelotti sostituì Gattuso con Gilardino, tentando l'assalto finale per provare a pareggiare i conti. Quella fu l'ultima apparizione dell'attaccante di Biella in rossonero prima di essere ceduto alla Fiorentina in estate: in rossonero l'ex Parma ha segnato 36 gol in tre stagioni.