13 luglio 2015, El Shaarawy lascia il Milan per trasferirsi in prestito al Monaco

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 13 luglio di 7 anni fa, Stephan El Shaarawy lasciava il Milan per trasferirsi in prestito al Monaco. Il club monegasco lo acquisì pagando una cifra di 3 milioni di euro ai rossoneri con obbligo di riscatto fissato a 13. Le cose però in Francia non andarono bene (24 presenze totali e 3 gol) tant’è che a fine gennaio 2016 passò alla Roma, sempre in prestito oneroso a 1,4 milioni. Questo nuovo accordo prevedeva il diritto di acquisizione a titolo definitivo a favore della società giallorossa sempre per la somma di 13 milioni di euro. El Shaarawy quel giorno pubblico un post scrivendo: “In questo momento mi riesce davvero difficile trovare le parole per descrivere il mio stato d'animo...è successo tutto molto in fretta e in 24 ore mi sono ritrovato a dover prendere una decisione che sono certo possa essere la più giusta per me e per la mia carriera. Non credo serva sottolineare quanto io sia dispiaciuto nel lasciare una società come il Milan e i suoi tifosi. Oltre al fatto che sono sin da piccolo legato a questi colori, è difficile lasciare una società che mi ha sempre dato sostegno e fiducia anche nei momenti peggiori. Credo però sia arrivato per me il momento di svoltare e intraprendere una nuova sfida professionale con grinta e massimo entusiasmo”.