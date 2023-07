15 luglio 2008, il Milan compra Ronaldinho. Al Barcellona vanno 20 milioni di euro

Fonte: tuttomercatoweb.com

Adriano Galliani aveva il suo bel daffare, il 15 luglio del 2008. Un anno prima era arrivata la settima Champions League, mentre l'Inter inaugurava il suo dominio che porterà poi al Triplete del 2010. Per cercare di contrastare questa spirale, Berlusconi voleva un grande acquisto. E, come per il Real Madrid, quel Milan era abituato a spendere molto per gli attaccanti. Anche in questo caso. Perché Guardiola era appena arrivato a Barcellona e aveva emanato una fatwa su Eto'o - che poi sarebbe rimasto, facendogli vincere la Champions 2009 prima di finire all'Inter - ma anche su Ronaldinho, probabilmente reo di essere una presenza troppo importante nello spogliatoio.

Così quindici anni fa il fratello di Ronaldinho, Roberto de Assis Moreira, incontrava Adriano Galliani a Barcellona, dando il via libera all'operazione definendo l'offerta soddisfacente. "Mi ha telefonato Galliani. Questa sera - le parole di Berlusconi - c'è stata una stretta di mano, della quale non ho ragione di dubitare, e domani mattina arriverà il contratto. Ronaldinho inizierà la preparazione con il Milan insieme con gli altri giocatori". Questo succedeva dopo le 23, in conclusione di una lunghissima giornata. Il brasiliano, il giorno dopo, arriverà a Milanello nel primo pomeriggio, per sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto triennale, fino al 30 giugno 2011.

Regista dell'operazione un'altra figura mitica del calcio italiano come Ernesto Bronzetti, uno dei migliori intermediari fra Milano e la Spagna, che durante gli anni ha curato anche tanti trasferimenti fra Real Madrid e Milan. Galliani e Laporta si accordarono poi per 18,5 milioni di euro più alcuni bonus per arrivare alla quota di 20. Bruscolini, rispetto a ora, per chi era il più divertente giocatore di quel periodo.