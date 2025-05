Serie A, la classifica: Milan a -9 dal quarto posto, occupato da tre squadre

vedi letture

Nella serata di ieri Bologna e Juventus non si sono fatte male, spartendosi equamente la posta in palio nel big match serale del 35° turno di Serie A. I rossoblù con questo risultato staccano ulteriormente la Fiorentina, attualmente settima in classifica e sconfitta ieri dalla Roma, mentre i bianconeri sono quarti insieme a Roma e Lazio, vittoriosa con l'Empoli. Di seguito la graduatoria aggiornata, in attesa del monday night di oggi tra Genoa e Milan.

La classifica aggiornata di Serie A

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)

2. Inter 74 (35)

3. Atalanta 68 (35)

4. Juventus 63 (35)

5. Roma 63 (35)

6. Lazio 63 (35)

7. Bologna 62 (35)

8. Fiorentina 59 (35)

9. Milan 54 (34)

10. Como 45 (35)

11. Torino 44 (35)

12. Udinese 44 (35)

13. Genoa 39 (34)

14. Cagliari 33 (35)

15. Hellas Verona 32 (35)

16. Parma 32 (35)

17. Lecce 27 (35)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (35)

20. Monza 15 (35)