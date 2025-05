Milan Femminile, il campionato termina con un pazzo pareggio contro la Roma

La stagione finisce con un pareggio, e che pareggio. Al Tre Fontane di Roma le rossonere si regalano un ultimo grande sussulto in questo 2024/25, rimontando uno svantaggio di tre reti contro la Roma risalendo fino al 3-3 finale. Dopo una prima frazione anonima, chiusa sotto 2-0, la ripresa si è aperta con il 3-0 giallorosso, prima della riscossa rossonera guidata da Mesjasz, in gol di testa per il 3-1. Poi è salita in cattedra Evelyn Ijeh con una doppietta (pregevole il mancino del 3-3), che ha certificato il 3-3 finale, dopo una ripresa di autentico dominio delle nostre ragazze.

Questo, dunque, il punto finale della stagione, che si chiude con una Poule Scudetto di buon livello: 2 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte. Il 3-3 di Roma rende merito a una squadra che è cresciuta in maniera esponenziale durante tutto l'anno, arrivando a giocarsela a viso aperto e con coraggio contro tutte le migliori formazioni di Serie A. Terza doppietta rossonera per Evelyn Ijeh, che chiude l'annata con 12 reti in campionato. Il futuro inizia adesso, affinché il 2025/26 inizi sulla scia di questo ottimo finale di campionato delle rossonere, sognando grandi traguardi.