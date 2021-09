16 gol in 87 partite, Theo Hernandez è il tuttofare del Milan. Sarà titolare nei prossimi 3 match

E' Theo Hernandez l'uomo copertina del Milan vittorioso contro il Venezia. Gettato nella mischia nella ripresa, ha spaccato in due la partita, colpendo due volte nel giro di un quarto d’ora: prima l’assist al bacio per Brahim Diaz, poi la rete del 2-0 che ha di fatto chiuso i giochi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, se il Milan è già in quota lo deve anche al suo esterno tuttofare. La squadra - si legge - non può fare a meno di Hernandez, il quale tornerà dall’inizio con lo Spezia e sarà titolare anche in Champions, contro l’Atletico, e nella successiva trasferta di Bergamo. Ieri il francese ha segnato il suo sedicesimo gol rossonero in 87 partite. Niente male per un terzino.