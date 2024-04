19 aprile 1989: il Milan di Sacchi regala una cinquina al Real Madrid. È finale di Coppa dei Campioni

vedi letture

Il 19 aprile del 1989, a San Siro, c'è il ritorno della semifinale di Coppa dei Campioni. Di fronte il Milan di Arrigo Sacchi e il Real Madrid di Leo Beenhakker. I blancos erano la massima espressione del calcio spagnolo dell'epoca, dopo quattro Liga consecutive vinte e con Hugo Sanchez in grande spolvero. Negli ultimi sei scontri diretti con una squadra italiana, fosse il Napoli o l'Inter, oppure la Juventus, il Real era uscito vittorioso e senza colpo ferire, rifilando anche un 5-1 proprio ai nerazzurri.

Quel giorno però inizia una nuova era. Quella di Sacchi, in primis, ma anche di Berlusconi. All'andata è finita 1-1, al Bernabeu, che può essere un discreto bagaglio per il match di ritorno. Con una vittoria, qualsiasi sia il punteggio, ci sarà il passaggio del turno. E Ancelotti fa subito capire quale sarà l'antifona al minuto diciotto, sette prima del raddoppio di Rijkard. A fine primo tempo arriva anche il tris di Gullit: 3-0 e partita in fricassea. Nella ripresa ci sarà spazio per il solito van Basten, poi Donadoni appena prima dell'ora di gioco. Cinque a zero e Real Madrid annichilito: la finale, a Barcellona, sarà contro la Steaua Bucarest. Anche lì dilagando, 4-0.

Milan-Real Madrid 5-0

Marcatori: 18' Ancelotti, 25' Rijkaard, 45' Gullit, 49' Van Basten, 59' Donadoni.

Milan

G. Galli, Tassotti, Maldini, Colombo (64' F. Galli), Costacurta, Baresi, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Gullit (56' Virdis), Ancelotti.

Allenatore: Sacchi.

Real Madrid

Buyo, Chendo, Gordillo, Michel, Sanchis, Gallego, Butragueno, Schuster, Hugo Sanchez, Martin Vazquez, Llorente.

Allenatore: Beenhakker.