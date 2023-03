20 marzo 1991, a Marsiglia si spengono le luci. E il Milan abbandona la partita

Fonte: tuttomercatoweb.com

È stata probabilmente la peggiore notte di Silvio Berlusconi alla guida del Milan, in Champions League. Sicuramente quella più buia, perché il 20 marzo del 1991, 32 anni fa, durante la sfida con il Marsiglia del Velodrome capita un malfunzionamento all'impianto elettrico dello stadio. L'Olympique è in vantaggio per 1-0 con gol di Chris Waddle, ma al momento dello spegnimento dei riflettori, Adriano Galliani decide di avere visto abbastanza: la squadra Campione d'Europa in carica viene richiamata dal proprio dirigente negli spogliatoi, abbandonando il campo e rifiutandosi di giocare successivamente, nonostante le luci avessero ripreso a funzionare, almeno parzialmente.

È un episodio che, di fatto, fa terminare il regno di Arrigo Sacchi al Milan, ma che ha anche altre implicazioni: sconfitta per 3-0 a tavolino e la squalifica di un anno da tutte le competizioni UEFA. Era un anno complicato, come tutti quelli post Mondiale, oltre a essere la quarta stagione del Profeta di Fusignano sulla panchina. Probabilmente rapporti logori, ma anche nervosismo che si riflette in campo, con Marco van Basten che all'Olympiastadion di Bruges colpisce con una gomitata Plovie, prendendo tre turni di squalifica, facendogli saltare quindi il ritorno della Supercoppa Europa e i quarti di Champions.

Proprio la sfida contro l'Olympique Marsiglia, insomma, che all'andata termina 1-1 per effetto del pareggio di Papin per i francesi - che poi vestirà la maglia rossonera - e al ritorno sembra una continua provocazione. All'arrivo al Velodrome il Milan trova i cancelli chiusi per mezz'ora, poi scompaiono alcuni palloni. Di più, l'arbitro Karlsson all'87' dichiara finita la partita, con i giocatori che si scambiano le maglie, ma Galliani e il team manager Ramaccioni fanno sapere che mancano ancora 3 minuti. Qui lo spegnimento del riflettore, con i rossoneri che lasciano il campo, forse anche frustrati per l'atteggiamento degli avversari.