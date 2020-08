22 agosto 2006, Stella Rossa-Milan 1-2: Inzaghi e Seedorf regalano la qualificazione alla Champions League

Il 22 agosto di 14 anni fa anadva in scena la gara du ritorno tra Milan e Stella Rossa, valevole per la qualificazione ai gironi della Champions League. I rossoneri, dopo aver vinto la gara d'andata per 1-0 grazie ad un gol di Inzaghi, replicarono una vittoria anche in trasferta grazie ai gol di Seedorf e Inzaghi. Il Milan grazie alla qualificazione raggiunta approdò in Champions League, competizione che qualche mese dopo vinse ad Atene sul Liverpool.