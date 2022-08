MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 23 agosto 2021 iniziò ufficialmente la stagione 2021/2022 del Milan. I futuri Campioni d'Italia esordirono in casa della Sampdoria, battuta di misura per 0-1 alla prima giornata di Serie A. Per la formazione di Stefano Pioli fu decisiva la rete siglata da Brahim Diaz.