26 Dicembre 1989, Marco Van Basten conquista il suo secondo Pallone d'oro

30 anni fa esatti Marco Van Basten, l'indimenticato cigno di Utrecht, conquistava il suo secondo Pallone D'oro consecutivo. Un campione senza tempo, mai dimenticato dai tifosi rossoneri che hanno potuto assaporare la sua classe per poco tempo ma abbastanza da rimanerne ammaliati per sempre. In quella stagione l'attaccante olandese era stato protagonista di una stagione sensazionale che aveva contribuito a riportare il Milan sul tetto d'Europa e del mondo dopo vent'anni. Nell'anno solare MVB aveva segnato reti spettacolari e decisive come il gol nei quarti di finale al Werder Brema, i gol al Real Madrid o la doppietta in finale alla Steaua Bucarest. Un premio meritato per un campione unico.