26 novembre 2013, Celtic-Milan 0-3: l'ultima vittoria dei rossoneri in Champions League

Il 26 novembre 2013, il Milan ha battuto 3-0 il Celtic grazie alle reti di Kakà, Zapata e Balotelli: si tratta dell'ultima vittoria dei rossoneri in Champions League, competizione a cui il Diavolo non partecipa proprio da quella edizione. Dopo il successo in Scozia, nelle successive partite il Milan ha pareggiato 0-0 a San Siro contro l'Ajax (fase a gironi) e poi ha perso sia all'andata che al ritorno agli ottavi contro l'Atletico Madrid.