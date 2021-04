3 aprile 1896, nasce La Gazzetta dello Sport

Dalle grandi sfide tra Coppi e Bartali, alle imprese della Nazionale azzurra di calcio, non c’è stato evento sportivo che da fine ‘800 ad oggi non sia stato visto, commentato, riportato agli italiani, dalla Gazzetta dello Sport. Attualmente terzo quotidiano in Italia, di gran lunga il più venduto nel settore sportivo, la Gazzetta nasce a Milano, il 3 aprile del 1896. Inizialmente si occupava soprattutto di ciclismo, sport maggiormente seguito a cavallo dell’800 e del ‘900, per poi dedicarsi a tutti gli sport. Nonostante oggi il calcio la faccia da padrone, la rosa, come viene comunemente chiamata per il colore delle sue pagine, si occupa di tutti gli eventi sportivi, dai più importanti ai meno seguiti, offrendo quotidianamente un importante spaccato delle varie realtà sportive in Italia e all’estero. Per la sua diffusione e la sua storia è ormai un’istituzione italiana. Alla Gazzetta si deve anche l’organizzazione del giro d’Italia, il più importante evento ciclistico del nostro paese.