Pioli sul momento difficile: "Dobbiamo dimostrare chi siamo e che siamo il Milan"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Juventus, Stefano Pioli ha dichiarato sul finale di stagione che attende il Milan: "Mancano cinque partite, abbiamo tanti punti a disposizione, dobbiamo dimostrare chi siamo e che siamo il Milan. Vogliamo uscire da questi 10 giorni difficili mettendo in campo le nostre migliori qualità.

Se il Milan, parlo dal punto di vista degli uomini e del loro temperamento, è pronto per gestire il dopo tempesta? Deve. È una prova anche questa. Devi dimostrare se vuoi stare ad alti livelli di riuscire a superare le difficoltà più difficili. È un'altra prova di crescita per questo gruppo".