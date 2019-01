Il Milan può comunque trovare un motivo per sorridere dopo l’addio di Higuain. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, in questa stagione, quando non hanno potuto contare sul Pipita, i rossoneri non hanno mai perso: 2 vittorie e 3 pareggi, più il successo di Udine arrivato dopo l’uscita dal campo dell’argentino.