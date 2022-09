30 settembre 2009, Milan sconfitto in casa dallo Zurigo. Prima e unica presenza per Onyewu in rossonero

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 30 settembre di 13 fa, il Milan perdeva in casa in Champions League contro lo Zurigo. Lo 0-1 con cui gli svizzeri si imposero a San Siro venne fuori in maniera inaspettata e piuttosto rocambolesca. La rete decisiva la mise a segno, di tacco, il difensore centrale finlandese, Hannu Tihinen. Era il girone della Champions League 2009/2010, che il Milan allenato all’epoca da Leonardo, superò ugualmente. Da segnalare in questo match, l’unica presenza in maglia Milan di Oguchi Onyewu, entrato nella ripresa al posto dell’infortunato Alessandro Nesta.