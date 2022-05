31 maggio 2009, si ritira Maldini. Il Milan: "Il numero 3 può forte della storia del calcio"

MilanNews.it

Il 31 maggio 2009, Paolo Maldini giocò la sua ultima partita in assoluto della sua carriera da calciatore professionista. Fiorentina-Milan finita 0-2 con le reti di Ricardo Kakà e Alexandre Pato, rappresenta l’ultimo atto di una carriera immensa, praticamente irripetibile. Dal debutto a 16 anni con Nils Liedholm che lo fece entrare nel secondo tempo contro l’Udinese nel 1985, al ritiro nel 2009, a 41 anni, con Carlo Ancelotti in panchina. Al triplice fischio di Nicola Rizzoli, arbitro della partita del ‘Franchi’, si chiusero, in maniera definitiva, le porte del calcio giocato. Maldini, con la maglia del Milan, ha giocato in totale 902 partite segnando anche 33 gol. Il palmares dell’attuale dirigente rossonero parla chiaro: 7 Scudetti, 5 Supercoppe italiane, 1 Coppa Italia, 5 Champions League, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Mondiale per Club. Altro a ciò, Maldini vanta anche 126 presenze e 7 reti con la maglia della Nazionale italiana. Il Milan lo ricorda sui social con un post, scrivendo: “13 anni fa l’addio al calcio giocato del più grande Numero 3 della nostra storia”.