4 anni fa il primo gol di Theo Hernandez in rossonero

5 ottobre 2019: il Milan è in trasferta a Marassi per sfidare il Genoa, partita valida per la settima giornata di Serie A. I rossoneri di Giampaolo, in affanno nelle prime uscite, riescono a imporsi per 2-1 con fatica. Nonostante la vittoria, l'allenatore del Milan verrà esonerato e sostituito dall'attuale coach Stefano Pioli. Oltre a questo, la partita è da ricordare per il primo gol in rossonero siglato da Theo Hernandez. Il terzino ne ha messi a segno 25 in 175 presenze con il Milan fino ad oggi.