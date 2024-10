5 sconfitte in 12 partite, tra tutte le competizioni. Era dal 2019 che il Milan non partiva così male

Il Milan ha trovato la quinta sconfitta stagionale in 12 partite giocate, la terza in campionato. Secondo ko casalingo, dopo quello in Champions League contro il Liverpool. Un inizio così complicato non lo si vedeva dalla stagione 2019/20, iniziata con Marco Giampaolo e proseguita con Stefano Pioli. In quell'occasione, nelle prime 12 giornate (allora tutte di campionato) le sconfitte furono addirittura 7.



MARTEDI 29 OTTOBRE

Cagliari - Bologna 0-2

25' Orsolini, 51' Odgaard

Lecce - Hellas Verona 1-0

51' Dorgu

Milan - Napoli 0-2

5' Lukaku, 43' Kvaratskhelia

MERCOLEDI 30 OTTOBRE

Empoli - Inter (18.30)

Venezia - Udinese (18.30)

Atalanta - Monza (20.45)

Juventus - Parma (20.45)

GIOVEDI 31 OTTOBRE

Genoa - Fiorentina (18.30)

Como - Lazio (20.45)

Roma - Torino (20.45)

CLASSIFICA

Napoli 25

Inter 18

Juventus 17

Fiorentina 16

Atalanta 16

Lazio 16

Udinese 16

Milan 14

Torino 14

Bologna 12

Empoli 11

Roma 10

Como 9

Hellas Verona 9

Cagliari 9

Monza 8

Parma 8

Lecce 8

Genoa 6

Venezia 5

MARCATORI

10 reti: Retegui (Atalanta)

7 reti: Thuram (Inter)

6 reti: Vlahovic (Juventus)

5 reti: Pulisic (Milan), Kvaratskhelia (Napoli)

4 reti: Lookman (Atalanta), Dany Mota (Monza), Cutrone (Como), Kean (Fiorentina), Lukaku (Napoli), Lucca (Udinese)

11ª GIORNATA

SABATO 2 NOVEMBRE

Bologna - Lecce (15)

Udinese - Juventus (18)

Monza - Milan (20.45)

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Napoli - Atalanta (12.30)

Torino - Fiorentina (15)

Hellas Verona - Roma (18)

Inter - Venezia (20.45)

LUNEDI 4 NOVEMBRE

Empoli - Como (18.30)

Parma - Genoa (18.30)

Lazio - Cagliari (20.45)