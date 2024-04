7 anni dopo, la Roma batte il Milan a San Siro. De Rossi giocava e Florenzi segnava per i giallorossi

Era da ottobre 2017 che il Milan non perdeva in casa contro la Roma. Dobbiamo risalire all'epoca Montella, con De Rossi all'epoca in campo per i giallorossi e con la fascia da capitano, con Eusebio Di Francesco allenatore. Finì 0-2 con Dzeko e Florenzi, oggi al Milan, tra i marcatori.

Da allora il bilancio era sempre stato in favore dei rossoneri che a San Siro successivamente hanno vinto 4 volte, con 2 pareggi. Complessivamente la Roma era riuscita a battere il Milan solo una volta da quella data di ottobre 2017, ossia nell'ottobre 2019 all'Olimpico in campionato: 2-1.