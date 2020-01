L'8 gennaio 1998, il Milan ha battuto 5-0 l'Inter in un match valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia: in quella partita, Dejan Savicevic siglò la sua ultima rete con la maglia rossonera. Gli altri gol sono stati invece segnati da Albertini su rigore, Ganz, Nilsen e autorete di Colonnese.