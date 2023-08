9 agosto 2006, il Milan batte la Stella Rossa nei preliminari di Champions grazie ad un gol di Inzaghi

vedi letture

Quella del 2006 è un'estate strana un po' per tutti. Perché la Juventus retrocede a tavolino dopo avere vinto lo Scudetto che passa nelle mani dell'Inter. Lazio e Fiorentina vengono penalizzate, mentre il Milan secondo viene inabissato fino al preliminare di Champions League quando è arrivato secondo. È l'effetto Calciopoli bellezza e tu non ci puoi fare niente. A parte discutibili citazioni rivisitate, è chiaro che i rossoneri non vivano una grande estate, anche perché nel preliminare di Champions può uscire un antico avversario che, di fatto, è stato un punto di svolta per la presidenza Berlusconi. La nebbia di Belgrado è forse lo snodo di tutto quello che succede al Milan negli anni novanta.

Ma anche nel 2006 c'è la Stella Rossa. Non la nebbia perché siamo al nove di agosto e si gioca a San Siro. Quattro campioni del Mondo in campo - appena laureati - come Inzaghi, Gilardino, Pirlo e Gattuso, mentre i belgradesi non sono nella loro massima formazione, con Basta e Jankovic che poi diventeranno i pochi a giocare in Italia. In campo c'è il quarantenne Costacurta, un trentenne Simic, un Cafu trentaseienne e Serginho che di anni ne ha trentacinque. Inzaghi ne ha 33.

La Stella Rossa ha appena sostituito Walter Zenga - che è andato ad allenare in Turchia - presentandosi con Bajevic e un 4-4-1-1. La superiorità milanista è manifesta e si concretizza a metà primo tempo, quando Inzaghi va a segno infilando di precisione. Le occasioni sono tante ma il Milan non riesce a raddoppiare, lasciando aperti i giochi per la gara di ritorno a Belgrado. Come finirà non è difficile immaginare, visto che il Milan vincerà poi la Champions contro il Liverpool, vendicandosi di due anni prima.

Milan-Stella Rossa 1-0

Milan (4-3-1-2): Dida; Cafu (78' Brocchi), Simic, Costacurta, Serginho; Gattuso, Pirlo (80' Gourcuff), Seedorf; Kakà; Inzaghi, Gilardino (72' Ambrosini). Allenatore: Ancelotti

Stella Rossa (4-4-1-1): Randelovic; Pantic, Bisevac, Gaj, Perovic (65' Tutoric); Basta, Kovacevic, Milovanivic (34' Djokic), Georgiev; Jankovic (86' Krivokapic); Zigic. Allenatore: Bajevic.