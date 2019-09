A. Colombo a MN: "Piatek deve lavorare tranquillamente, solo la partita ti dà la condizione"

Angelo Colombo, intervistato da MilaNews.it, ha parlato del momento di Piatek: "Si è presentato non bene ma benissimo. Ce lo ricordiamo tutti, ci ha abituato subito bene. La stagione è appena iniziata e lui è in una fase un po’ così. È una punta e le punte, oltre alla prestazione, sono legate soprattutto al gol, che da loro stimoli, fiducia ed entusiasmo. È un momento di crisi: tutte le squadre e tutti i giocatori, durante la stagione, hanno dei periodi su e giù. Deve lavorare tranquillamente, coi compagni e con l’allenatore. Certo, però deve anche giocare eh... Solo la partita ti dà la condizione, per una punta è importantissimo. Se non giochi, non vai in condizione e non fai gol".