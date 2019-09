A. Colombo a MN: "Un solo colpo da 100 milioni non cambia la squadra, ma anche comprarne 4/5 con la stessa cifra"

Angelo Colombo, intervistato da MilanNews.it, ha parlato del mercato rossonero: "In questi anni sono stati spesi molti milioni e sono stati presi tanti buoni giocatori. Bisogna fare i conti con i soldi: la disponibilità è quella che ti permette di costruire la squadra in un modo o nell’altro. Se si potesse prendere un grande campione io lo farei. Ma lo farebbero tutti. Un solo colpo da 100 milioni non ti cambia la squadra, ma neanche comprarne quattro o cinque con 100 milioni. Per questo dico che negli ultimi anni sono stati spesi tanti soldi e sono arrivati tanti calciatori... buoni. Adesso con Maldini e Boban sono fiducioso, con loro c’è una garanzia, una sicurezza. Ma bisogna ovviamente fare i conti con i soldi che ci sono".