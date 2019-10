Antonio Di Gennaro, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sulla situazione in casa rossonera: "QIl Milan non si aspettava questa stagione. Ora paga Giampaolo questa situazione. Ha fatto ottime cose Spalletti, anche subentrando. Farà bene anche qui. Il Milan ha bisogno di essere forte in ogni reparto. Il Milan poi non può sbagliare una seconda volta".